Два игрока «Тампы» выбыли на 4–6 месяцев из-за травм

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Зак Богосян и нападающий Энтони Чирелли пропустят начало сезона, сообщил журналист The Athletic Джо Смит со ссылкой на генерального менеджера «молний» Жюльена БрисБуа.
«Энтони Чирелли и Зак Богосян перенесли операции на плечах и пропустят 4–6 месяцев, поэтому не помогут в начале сезона», – написал журналист в «Твиттере».
Накануне стало известно, что Чирелли подписал новый контракт с «молниями» на восемь лет и $ 50 млн. Соглашение вступит в силу с сезона-2023/2024.
24-летний Чирелли в прошлом сезоне в 76 играх регулярного чемпионата набрал 43 (17+26) очка, к которым добавил три шайбы и пять голевых передач в 23 играх розыгрыша Кубка Стэнли. На счету Богосяна восемь (3+5) баллов в 48 матчах регулярного сезона и три ассиста в играх плей-офф.
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