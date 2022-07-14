Кадейкин: Казань планирует брать именами, а у нас — молодая и скоростная команда

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин поделился мнением о селекции уфимцев и «Ак Барса», а также рассказал о решении Виктора Тихонова завершить карьеру.
«Не стал бы спешить с оценками селекции – всё покажет чемпионат. Да, Казань, видимо, планирует брать своё именами, но и у нас отличная команда – молодая и скоростная, в этом наши козыри. Вспоминаю слова Дмитрия Юшкевича, который, когда я играл в «Локомотиве», перед матчем с лидером КХЛ сказал примерно так: мол, они будут добиваться результата мастерством, а мы – чем сможем. Думаю, мы обязательно найдём, «чем смочь». Тем более что у нас в атаке есть не менее опытные лидеры, чем у соперников. Например, Николай Кулёмин или Евгений Тимкин.
Завершение карьеры Виктором Тихоновым? Мне кажется, для команды это не сенсация. Все в раздевалке видели, какой ценой Виктор вёл команду в плей-офф за собой, как жертвовал своим здоровьем во имя коллектива. Теперь он всё сам сказал о своих травмах», – приводит слова Кадейкина Russia-Hockey.ru.
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