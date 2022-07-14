Коновалов: очень рад присоединиться к великому клубу. «Динамо» ждёт интересный сезон

Вратарь московского «Динамо» Илья Коновалов рассказал о переходе в клуб и о работе с главным тренером Алексеем Кудашовым.

«Очень рад присоединиться к такому великому клубу. Рад познакомиться со всеми ребятами. Думаю, что нас ждёт интересный сезон. Будем стараться не подвести болельщиков и радовать их победами.

Не думаю, что на вратарскую бригаду ляжет дополнительное давление. Костя Волков выигрывал Высшую лигу, я уже поиграл в КХЛ. Мы должны выполнять свою работу.

В Северной Америке получился хороший сезон в плане опыта, многое для себя почерпнул. В бытовом плане вырос как личность. В Москве я был много раз, пока живу на базе, а ближе к сезону совершим переезд с женой. Дизайн шлема находится в процессе. Скоро всё увидите и узнаете.

С Кудашовым на протяжении не одного года работал на предсезонных сборах, но не получилось сыграть в сезоне. Но в этом сезоне всё впереди. Что на льду мне говорил Ерёменко? Он делится своим опытом, подсказывает в каких-то моментах и мелочах, исходя из своей карьеры», – передаёт слова Коновалова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.