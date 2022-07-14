Плющев — о возвращении Радулова в КХЛ: если Знарок найдёт ему применение, он ярко заиграет

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал возвращение в КХЛ нападающего Александра Радулова. 36-летний форвард заключил контракт на два года с казанским «Ак Барсом».
«Радулов — опытный хоккеист, прошедший школу НХЛ, КХЛ. Он чемпион мира. Сумеет ли он завоевать Кубок Гагарина? Радулов – неординарный игрок, но команда есть команда. Если Знарок найдёт Александру применение, тогда он ярко заиграет. В любом случае это игрок, который привлекает к себе внимание.
Не удивлён приглашением Радулова. «Ак Барс» формирует команду под Кубок Гагарина. Давно они его в руках не держали. На этот сезон у них очень серьёзные задачи», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Радулов вернулся в КХЛ после шести лет выступлений в Северной Америке. В сезоне-2021/2022 он сыграл 74 матча за «Даллас Старз» и набрал 22 (4+18) очка. В КХЛ форвард защищал цвета «Салавата Юлаева» и ЦСКА.
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