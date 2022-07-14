Кудашов объяснил отсутствие иностранных игроков в расположении московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о начале тренировочного сбора и прокомментировал отсутствие легионеров в расположении команды. Контракты с бело-голубыми имеют канадские нападающие Эрик О’Делл и Джордан Уил.
«Первый лёд, первая тренировка, посмотрели ребят, кто в каком состоянии находится. Сделаем выводы и будем корректировать наш тренировочный процесс, исходя из этой информации. Согласен, что ребята выходят из отпуска более подготовленными. Поменялось время, и подготовка стала другой.
Повлияло ли сокращение международных пауз на подготовку к сезону? Да нет, потому что эти паузы, наоборот, только выбивали из колеи. Там можно было что-то поправить, но это было несущественно.
Мы уже провели лагерь развития, где заложили фундамент для молодых игроков. В лагере было 10 человек из санкт-петербургского «Динамо», многие из них остались и сейчас с командой на основной сбор. Были игроки и из нашей молодёжки, был собран большой пласт молодых игроков, и через систему отбора они могли пройти в главную команду. Хорошие ребята, будем их развивать. На данный момент у нас три игрока 2004 года рождения, это вообще 18-летние мальчишки, которые только-только будут попадать в молодёжные сборные. Есть игроки 2003 и 2002 годов рождения. Большая группа молодых игроков поедет на сбор в Нижний Новгород.
Нет легионеров сейчас в команде? Ну это реалии, есть визовые проблемы. Но они получили задания, и мы контролируем их подготовку. Понимания по первой тройке, конечно, сейчас нет. Мы сегодня только покатались 15 минут, и вы уже хотите увидеть стартовый состав на сезон? Такого не бывает. У всех игроков есть шанс занять своё место в верхних звеньях. Молодёжь может залезть в состав, а опытные из него могут вылететь», – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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