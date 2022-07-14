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«Салават» подписал новый контракт с Мухамадуллиным. Защитник находится в аренде

«Салават» подписал новый контракт с Мухамадуллиным. Защитник находится в аренде
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Защитник Шакир Мухамадуллин проведёт ближайший сезон в «Салавате Юлаеве», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Мухамадуллин имеет действующее соглашение с клубом НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз», который выбрал его на драфте-2020 в первом раунде под общим 20-м номером. В составе «Салавата Юлаева» он будет находиться в аренде.

В прошлом сезоне Шакир также играл за уфимский клуб на правах аренды. В 34 матчах регулярного чемпионата Мухамадуллин набрал семь (3+4) очков, а в 11 играх розыгрыша Кубка Гагарина не отметился результативными действиями.

После вылета из плей-офф хоккеист отправился в Северную Америку и дебютировал в АХЛ в составе «Ютики Кометс». В трёх матчах Кубка Колдера он сделал две голевые передачи.

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