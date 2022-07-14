Фаворит драфта Райт, выбранный четвёртым, подписал контракт новичка с «Сиэтлом»

Канадский нападающий Шейн Райт стал игроком «Сиэтла». С хоккеистом подписан стандартный контракт новичка на три сезона с кэпхитом $ 950 тыс., в который входит подписной бонус в размере $ 92,5 тыс.
Райт был фаворитом прошедшего драфта и во многих рейтингах занимал первые строчки. Однако во время церемонии первым был выбран словак Юрай Слафковски, вторым – его соотечественник Шимон Немец, третьим – форвард Логан Кули, и только под четвёртым номером «Сиэтл» выбрал Райта.
В прошедшем сезоне Райт выступал в хоккейной лиге Онтарио за «Кингстон Фронтенакс». В 63 матчах он забросил 32 шайбы и сделал 62 голевые передачи, набрав в общей сложности 94 очка. Также форвард привлекался в сборную Канады на МЧМ-2022, однако турнир был отменён из-за массовых заражений коронавирусом среди игроков.
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