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Фаворит драфта Райт, выбранный четвёртым, подписал контракт новичка с «Сиэтлом»

Фаворит драфта Райт, выбранный четвёртым, подписал контракт новичка с «Сиэтлом»
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Канадский нападающий Шейн Райт стал игроком «Сиэтла». С хоккеистом подписан стандартный контракт новичка на три сезона с кэпхитом $ 950 тыс., в который входит подписной бонус в размере $ 92,5 тыс.

Райт был фаворитом прошедшего драфта и во многих рейтингах занимал первые строчки. Однако во время церемонии первым был выбран словак Юрай Слафковски, вторым – его соотечественник Шимон Немец, третьим – форвард Логан Кули, и только под четвёртым номером «Сиэтл» выбрал Райта.

В прошедшем сезоне Райт выступал в хоккейной лиге Онтарио за «Кингстон Фронтенакс». В 63 матчах он забросил 32 шайбы и сделал 62 голевые передачи, набрав в общей сложности 94 очка. Также форвард привлекался в сборную Канады на МЧМ-2022, однако турнир был отменён из-за массовых заражений коронавирусом среди игроков.

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