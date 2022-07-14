Гончар отклонил предложение «Трактора» войти в тренерский штаб

Челябинский «Трактор» предлагал известному в прошлом хоккеисту Сергею Гончару тренерскую работу, однако специалист принял решение ждать вариантов с Северной Америке. Об этом сообщает «РБ Спорт».

48-летний Гончар отыграл в НХЛ 20 сезонов и провёл 1301 матч за «Вашингтон Кэпиталз», «Питтсбург Пингвинз», «Оттава Сенаторз», «Даллас Старз» и «Монреаль Канадиенс». В общей сложности Сергей набрал 811 (220+591) очков.

Гончар становился обладателем Кубка Стэнли как игрок в 2009-м, и как тренер в 2016 и 2017 годах. После завершения игровой карьеры он начал тренерскую работу в системе «Питтсбурга» – был тренером по развитию защитников, а затем в течение трёх лет работал ассистентом главного тренера.

В сезоне-2021/2022 специалист входил в тренерский штаб сборной России, с которой стал серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине.

Ранее сообщалось, что в прошлом сезоне Гончар консультировал челябинский клуб в удалённом формате.