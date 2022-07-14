Ерёменко рассказал о задачах в работе с голкиперами системы московского «Динамо»

Руководитель системы вратарей московского «Динамо», экс-голкипер клуба Александр Ерёменко рассказал о работе с голкиперами команды.



«Мой фронт работы касается не только команды КХЛ, но и команд Молодёжной хоккейной лиги, школы. Я сейчас езжу по всем командам системы. Смотрю, в каком состоянии находятся ребята, над чем нужно работать, и с тренерами вратарей мы приходим к определённому знаменателю, в каком направлении мы будем работать.



В основном акцентирую внимание на руках, на определённых технических моментах, чтобы они играли более рационально. Хочу дать им то, что прошёл за многие годы.



Понятно, что есть что-то новое, но уже головой пришёл к этому, да и возраст, и всё остальное. Хочется передавать опыт ребятам, чему-то новому их научить. Потихоньку есть что-то новое для меня, но я вливаюсь», — цитирует Ерёменко ТАСС.

Новость по теме Александр Ерёменко назначен руководителем системы вратарей в московском «Динамо»