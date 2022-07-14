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Генменеджер «Коламбуса» — о Годро: мы наконец избавимся от дерьма, что у нас плохой город

Генменеджер «Коламбуса» — о Годро: мы наконец избавимся от дерьма, что у нас плохой город
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Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал подписание контракта с нападающим Джонни Годро.

«Думаю, мы наконец-то сможем избавимся от этого дерьма, что у нас какой-то плохой город и всё в таком духе. Это никогда не являлось правдой. У клуба сложилась плохая репутация, потому что несколько человек в своё время решили, что они не хотят оставаться здесь надолго по различным причинам. Но это никогда не было связано с городом или организацией.

Нам пришлось молчать и смириться с этим. Но каждый раз, когда я вижу подобные комментарии, у меня появляется сыпь.

Этот парень хотел перейти в нашу команду. Джонни – безусловно, суперзвезда. Когда такой парень, как он, говорит, что хочет перейти к вам – это то, что обязательно нужно сделать», – цитирует Кекяляйнена The Athletic.

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