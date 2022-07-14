«Спартак» сообщил о заключении соглашений с тремя хоккеистами

Московский «Спартак» в телеграм-канале сообщил о подписании контрактов с тремя хоккеистами.



Красно-белые заключили двусторонний контракт с нападающим Тимуром Хафизовым. Контракт с 25-летним форвардом заключён сроком на два года. В прошлом сезоне Хафизов набрал 11 (6+5) очков в 37 матчах КХЛ за «Нефтехимик» и «Спартак».



Также «Спартак» подписал двусторонний контракт на три года с защитником Даниилом Ивановым. В минувшем сезоне 18-летний Иванов набрал 31 (9+22) очко в 50 матчах за МХК «Спартак», провёл 15 игр (0+1) за воскресенский «Химик» в ВХЛ и дебютировал за молодёжную сборную России.



Состав «Спартака» пополнил нападающий Иван Гуськов, с ним подписан двусторонний контракт на два года. 19-летний Гуськов стал одним из лучших игроков прошлого сезона МХЛ, набрав 67 (26+41) очков в 43 играх за «Крылья Советов».

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