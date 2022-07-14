Журналист The Fourth Period сообщил, что «Питтсбург» ищет варианты для обмена 2 защитников
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Журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта рассказал, что «Питтсбург Пингвинз» рассматривает варианты для обмена двух защитников — Джона Марино и Маркуса Петтерссона.
«Любопытно посмотреть, что в итоге сделают «Пингвинз» с Джоном Марино и Маркусом Петтерссоном, оба из которых находятся на рынке», — написал Паньотта.
В прошедшем сезоне 25-летний Марино провёл 81 матч в регулярном чемпионате, набрав 25 (1+24) очков, в плей-офф на его счету семь встреч и одна результативная передача при полезности «+2».
26-летний Петтерссон принял участие в 72 играх регулярного сезона НХЛ, забросив две шайбы и отдав 17 голевых передач. В розыгрыше Кубка Стэнли на его счету семь матчей, в которых он отдал два результативных паса при полезности «+3».
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