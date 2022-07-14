Морозов — о контракте Зарипова: он хотел бы завершить карьеру, выиграв 6-й Кубок Гагарина

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал решение форварда «Ак Барса» Даниса Зарипова продолжить профессиональную карьеру.



«Рад, что у Даниса есть желание и здоровье продолжать карьеру, радовать болельщиков своей игрой. В Казани собирается серьёзный состав, много хороших игроков. Данис всегда ставил цель побеждать, он заявлял, что хотел бы завершить карьеру на мажорной ноте, выиграть шестой Кубок Гагарина. Зарипов, без сомнения – одна из ярчайших звёзд КХЛ, легенда хоккея Татарстана.



В юбилейный, 15-й сезон лиги болельщики увидят его на льду. Всё это время он был вместе с КХЛ, оставаясь одним из её лучших игроков. Горд, что довелось играть и побеждать вместе с ним. То, что он столько лет в порядке, что он лидер по количеству завоёванных кубков, – это круто и для него, и для лиги. Желаю ему удачи, успехов, чтобы сезон складывался без травм», –приводит слова Морозова «РБ Спорт».



Напомним, 41-летний нападающий ранее заключил новый однолетний контракт с «Ак Барсом». Отметим, что Морозов и Зарипов вместе выступали за казанский клуб с 2004 по 2013 год.