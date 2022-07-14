Сергачёв, подписавший новый контракт с «Тампой», рассказал, куда потратит 4 млрд рублей
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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв, ранее подписавший новый контракт с клубом, рассказал, куда собирается потратить деньги.
«Куда потрачу 4 млрд рублей? Вложу. Так, слава богу, у меня всё есть, больших трат сейчас не намечается. Я не банкир, в акциях не разбираюсь. Самое простое – недвижка. Никакую мойку открывать не собираюсь, кальянную тоже», — передаёт слова Сергачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, 24-летний игрок станет лучшим среди российских защитников как по среднегодовой зарплате, так и по общей сумме соглашения в истории Национальной хоккейной лиги. По новому восьмилетнему контракту Сергачёв заработает $ 68 млн, кэпхит составит $ 8,5 млн. Соглашение вступит в силу с сезона-2023/2024.
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