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Защитник «Тампы» Сергачёв объяснил, почему решил сменить агента

Защитник «Тампы» Сергачёв объяснил, почему решил сменить агента
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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв объяснил, почему расстался с предыдущим агентом Марком Гандлером. Теперь интересы 24-летнего игрока представляет Дэн Мильштейн.

«Как прошло расставание с предыдущим агентом? Марк (Гандлер) и его команда – большие профессионалы, я им очень благодарен. Первый контракт мы с ним подписали, когда мне было 15 или 16, он много для меня сделал. Я ему должен по гроб жизни. Расставание прошло нормально, Марк нормально это принял. Созвонились, спокойно поговорили, мы до сих пор на связи.

С чем связана смена агентства? Тяжело это объяснить, лучше оставлю это при себе. Могу сказать, что компания Марка – большие профессионалы, которые всегда на связи и хотят лучшего для своих клиентов. Не было определённой причины, просто так сложились звёзды», — передаёт слова Сергачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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