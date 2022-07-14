«Посторонний шум». Годро не заходил в соцсети в день открытия рынка свободных агентов

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро прокомментировал подписание контракта с клубом. Напомним, 28-летний форвард подписал семилетний контракт на общую сумму в $ 68,6 млн.



«Я никогда не был в Коламбусе до того, как попал в НХЛ. Поэтому когда начал там играть, то не знал, что меня ждёт. Я подумал про себя: «Вау!» Потрясающие болельщики, которые вовлечены в игру. Я сказал себе: «Похоже, здесь очень интересно играть».



Есть ещё несколько факторов. На чемпионатах мира я играл вместе с Заком Веренски. Я уже 15-20 лет знаю Эрика Робинсона. Некоторые бывшие игроки команды, такие как Кэм Аткинсон и Дэлтон Праут, говорили: «Тебе очень понравится это место».



13 июля, в день открытия рынка свободных агентов, я не заходил в «Твиттер». Для меня всё это посторонний шум. Очень взволнован тем, где я нахожусь. Думаю, что это отличное решение для меня и моей жены. Мы сейчас на седьмом небе от счастья», – цитирует Годро The Athletic.