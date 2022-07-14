«Оттава» подписала восьмилетний контракт с форвардом Норрисом на $ 63,6 млн
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«Оттава Сенаторз» сообщила о подписании нового контракта с нападающим Джошем Норрисом.
Как отмечает официальный сайт «сенаторов», соглашение заключено сроком на восемь лет. По нему 23-летний хоккеист заработает $ 63,6 млн, кэпхит составит $ 7,95 млн.
По окончании прошедшего сезона Национальной хоккейной лиги у Норриса истёк контракт новичка, подписанный в 2019 году.
В регулярном чемпионате НХЛ-2021/2022 форвард принял участие в 66 матчах, набрав 55 (35+20) очков при показателе полезности «-7». Он стал третьим бомбардиром «Оттавы» в сезоне, уступив лишь Тиму Штюцле (57 очков) и Брэди Ткачуку (67).
«Оттава» в прошедшем сезоне не сумела пробиться в плей-офф, закончив регулярку на 13-м месте Востока.
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