Дилан Строум подписал однолетний контракт с «Вашингтоном»

25-летний американский бывший нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Дилан Строум, вышедший на рынок свободных агентов, стал игроком «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщает известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман в «Твиттере».

Отмечается, что «столичные» дали хоккеисту однолетнее соглашение на общую сумму в $ 3,5 млн. Согласно своему прошлому контракту с «Блэкхоукс» он зарабатывал $ 3 млн в год.

В прошлом сезоне 25-летний Дилан Строум принял участие в 69 встречах регулярного чемпионата в составе «Чикаго», в которых отметился 48 (22+26) результативными действиями при коэффициенте полезности «-6». Всего за карьеру в НХЛ он провёл 273 матча, набрав 170 (67+103) очков с показателем полезности «-30».