Ондржей Палат официально стал игроком «Нью-Джерси»

Пресс-служба клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на официальном сайте объявила о подписании контракта с двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы-Бэй Лайтнинг» Ондржеем Палатом.

С 31-летним чешским нападающим, вышедшим на рынок свободных агентов, заключён пятилетний контракт на общую сумму в $ 30 млн ($ 6 млн в год). Согласно своему прошлому аналогичному по сроку соглашению с «Тампой» он зарабатывал $ 5,3 млн за сезон ($ 26,5 млн – общая сумма).

В прошлом сезоне Палат принял участие в 77 встречах регулярного чемпионата за «Лайтнинг», в которых ему удалось набрать 49 (18+31) очков и заработать показатель полезности «+15» при 20 минутах штрафного времени. В 23 матчах прошедшего розыгрыша Кубка Стэнли он совершил 21 (11+10) результативное действие при коэффициенте полезности «+10».