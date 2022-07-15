«Тампа» официально попрощалась с Палатом

«Тампа-Бэй Лайтнинг» попрощалась с чешским нападающим Ондржеем Палатом, который перешёл в «Нью-Джерси Дэвилз» в качестве свободного агента.
«Более десяти лет жёсткой конкуренции, дружбы и воспоминаний. Без тебя я бы не смог, Палли. Спасибо», — написала пресс-служба «Тампы» в «Твиттере».
С 31-летним чешским нападающим, вышедшим на рынок свободных агентов, заключён пятилетний контракт на общую сумму в $ 30 млн ($ 6 млн в год). Согласно своему прошлому аналогичному по сроку соглашению с «Тампой» он зарабатывал $ 5,3 млн за сезон ($ 26,5 млн – общая сумма).
В прошлом сезоне Палат принял участие в 77 встречах регулярного чемпионата за «Лайтнинг», в которых ему удалось набрать 49 (18+31) очков и заработать показатель полезности «+15» при 20 минутах штрафного времени. В 23 матчах прошедшего розыгрыша Кубка Стэнли он совершил 21 (11+10) результативное действие при коэффициенте полезности «+10».
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