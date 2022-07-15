«Сан-Хосе» объявил о подписании контрактов с четырьмя хоккеистами

«Сан-Хосе Шаркс» на официальном сайте сообщил о подписании контрактов с четырьмя хоккеистами.
«Акулы» заключили соглашение с защитником Мэттом Беннингом. 28-летний игрок подписал контракт сроком на четыре года, по которому его кэпхит составит $ 1,25 млн. Ранее Беннинг выступал за «Нэшвилл Предаторз», в прошедшем сезоне проведя 65 матчей и отдав 11 голевых передач при полезности «-24».
«Сан-Хосе» также подписал однолетний контракт с финским защитником Маркусом Нутиваарой, кэпхит — $ 1,5 млн. Также по его соглашению предусмотрены бонусы за количество проведённых матчей. В прошедшем сезоне 28-летний игрок провёл лишь один матч за «Флориду Пантерз» из-за травм.
Ещё одним новичком стал обладатель Кубка Стэнли — 2022 — экс-форвард «Колорадо Эвеланш» Нико Штурм. С 27-летним хоккеистом подписан контракт на три года со среднегодовой зарплатой $ 2 млн. В прошедшем сезоне он провёл 21 матч в регулярке, набрав 3 (0+3) очка, в плей-офф вышел на лёд 13 раз, став автором двух голевых передач.
«Сан-Хосе» вернул голкипера Аарона Делла, ранее выступавшего за клуб с 2016 по 2020 год. С 33-летним вратарём подписан двусторонний контракт сроком на один год ($ 750 тыс. в НХЛ и $ 350 тыс. в АХЛ при минимуме за сезон $ 400 тыс.). Ранее Делл играл за «Баффало Сэйбрз».
- 15 июля 2022
-
09:30
-
09:20
-
09:08
-
08:39
-
08:31
-
06:23
-
05:45
-
05:34
-
03:55
-
03:33
-
01:19
-
01:09
- 14 июля 2022
-
23:49
-
23:00
-
22:20
-
21:37
-
21:34
-
21:24
-
21:12
-
21:06
-
20:46
-
20:33
-
20:29
-
20:03
-
19:47
-
19:41
-
19:20
-
19:07
-
19:00
-
18:51
-
18:21
-
17:59
-
17:37
-
17:16
-
16:47