«Сан-Хосе» объявил о подписании контрактов с четырьмя хоккеистами

«Сан-Хосе Шаркс» на официальном сайте сообщил о подписании контрактов с четырьмя хоккеистами.



«Акулы» заключили соглашение с защитником Мэттом Беннингом. 28-летний игрок подписал контракт сроком на четыре года, по которому его кэпхит составит $ 1,25 млн. Ранее Беннинг выступал за «Нэшвилл Предаторз», в прошедшем сезоне проведя 65 матчей и отдав 11 голевых передач при полезности «-24».



«Сан-Хосе» также подписал однолетний контракт с финским защитником Маркусом Нутиваарой, кэпхит — $ 1,5 млн. Также по его соглашению предусмотрены бонусы за количество проведённых матчей. В прошедшем сезоне 28-летний игрок провёл лишь один матч за «Флориду Пантерз» из-за травм.



Ещё одним новичком стал обладатель Кубка Стэнли — 2022 — экс-форвард «Колорадо Эвеланш» Нико Штурм. С 27-летним хоккеистом подписан контракт на три года со среднегодовой зарплатой $ 2 млн. В прошедшем сезоне он провёл 21 матч в регулярке, набрав 3 (0+3) очка, в плей-офф вышел на лёд 13 раз, став автором двух голевых передач.



«Сан-Хосе» вернул голкипера Аарона Делла, ранее выступавшего за клуб с 2016 по 2020 год. С 33-летним вратарём подписан двусторонний контракт сроком на один год ($ 750 тыс. в НХЛ и $ 350 тыс. в АХЛ при минимуме за сезон $ 400 тыс.). Ранее Делл играл за «Баффало Сэйбрз».