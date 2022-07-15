«Флорида» подписала контракты с форвардами Казинсом и Балцерсом

«Флорида Пантерз» на официальном сайте сообщила о подписании контрактов с нападающими Ником Казинсом и Рудольфом Балцерсом.



28-летний Казинс заключил соглашение сроком на два года, кэпхит составит $ 1,1 млн. В прошедшем сезоне он выступал за «Нэшвилл Предаторз», в 68 матчах регулярного сезона набрав 22 (9+13) очка, а также проведя три игры в плей-офф.



Балцерс подписал односторонний контракт сроком на один год с зарплатой $ 750 тыс. Ранее предыдущее соглашение 25-летнего игрока выкупил «Сан-Хосе Шаркс», по нему кэпхит игрока составлял $ 1,55 млн. По условиям выкупа, Балцерс получит от «акул» по $ 308,3 тыс. за два сезона. В прошедшем сезоне форвард принял участие в 61 игре регулярки, заработав 23 (11+12) балла.



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