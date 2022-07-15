Быков: Радулова можно сравнить с атомной электростанцией — он постоянно выдаёт энергию

Бывший главный тренер сборной России и клубов КХЛ Вячеслав Быков поделился мнением о форварде «Ак Барса» Александре Радулове.



«Надо сказать, что я открыл дорогу Александру сюда, в Россию, в 2007 году. Ранее узнал, что в юниорской лиге Квебека есть интересный российский игрок, я его посмотрел, и потом мы его пригласили на сборы, а уже далее на чемпионат мира в Москву.



И вот с этого момента мы начали очень плотно и регулярно общаться, узнал его не только как игрока, но и как интересного человека. На мой взгляд, Радулова можно сравнить с атомной электростанцией – это человек, который постоянно выдаёт энергию. Её у него в избытке.



И ещё надо сказать, что в жизни он приятный в общении, иногда был ранимый со своими чувствами, человечный, добродушный. Александр на публике один, а в жизни другой. Многие люди его не знают. И мне повезло, что узнал его как человека, его семью, его отца. Поэтому мы очень легко и быстро нашли общий язык.



При всём при том, что это очень самолюбивый и целенаправленный человек, который добьётся результата, чего бы это ему ни стоило, заряжая партнёров и публику.



Россыпь звёзд в Казани? В Уфе тоже был не детский сад, а в СКА? То же самое. Здесь уже искусство и талант тренерского штаба, чтобы создать тот коллектив, который, уважая друг друга, шёл к той цели, которую поставили.



Адаптация после шести лет в НХЛ? Александр — это тот игрок, который похож на хамелеона, то есть адаптируется к любой обстановке, меняет цвет и добивается своего, он свою добычу не упустит. Это мастер с большой буквы, обладающий грандиозным опытом игры. Зрелый игрок, который благодаря своему опыту и харизме будет давать результат и вести за собой.



Олегу Валерьевичу Знарку можно только позавидовать, большое счастье работать с такими мастерами. Благодаря таким игрокам и строится что-то интересное, делается история», – цитирует Быкова Metaratings.