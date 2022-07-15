«Это не выходит из головы». Марнер — о том, как пережил вооружённый угон автомобиля

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер рассказал об инциденте, который произошёл с ним в мае 2022 года, когда злоумышленники угнали у него автомобиль.
«Это был сумасшедший день. К счастью, никто не пострадал. Я и моя невеста были в порядке после этого. Так что, в конце концов, это всё, что действительно имеет значение.
Но это определённо влияет психологически. Это не выходит из головы несколько недель. Нам повезло, что рядом есть люди, с которыми мы можем поговорить, рассказать всё и получить обратную связь. Психическое здоровье определённо важно для меня и моей семьи, и мы относимся к этому серьёзно.
Много людей связались с нами по поводу этой ситуации, и многие люди помогали нам. У меня много хороших друзей, отличная семья, много тех, с кем я играю в хоккей. Любовь и поддержка, которую мы получили, были невероятными. Нам очень повезло, и мы благодарны за это.
Прилив адреналина проходит так сильно, что, мне кажется, в этот момент ты просто готов сделать всё, о чём человек попросит. В такой ситуации нужно просто отдать им ключи от машины, встать, выйти из автомобиля, попытаться найти ближайшего человека и позвонить в 911», — цитирует Марнера Sportsnet.
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