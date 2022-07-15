Годро: я мечтал играть ближе к дому. Решили, что будет лучше не возвращаться в «Калгари»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро объяснил решение покинуть «Калгари Флэймз» и подписать контракт с «мундирами».



«Калгари» — особенное место для меня. Я был частью организации в течение 12 лет. Я любил каждую секунду, что был там. Но теперь просто настало время, когда мне были нужны изменения. Больше мне нечего добавить.



Я всегда мечтал играть чуть ближе к дому. Мы решили, что для нас будет лучше не возвращаться в Калгари», — приводит слова Годро TSN.



Напомним, 28-летний форвард подписал с «Коламбусом» семилетний контракт на общую сумму в $ 68,6 млн. Кэпхит Годро составит $ 9,8 млн за сезон. Согласно прошлому шестилетнему соглашению с «Калгари» Джонни зарабатывал $ 6,75 млн в год.



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