Толчинский — об открытой тренировке: кайф вообще, не ожидал, что столько народу придёт

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал открытую тренировку клуба в Омске.



«Как мне атмосфера? Кайф вообще, не ожидал, если честно, что столько народу придёт. Спасибо болельщикам, было очень приятно. Эмоционально заряжает. Каждый день проезжаю новую арену, и, конечно, хочется побыстрее там сыграть, все ждут с нетерпением.



У всех есть желание забить первую шайбу на новой арене. Ничего, главное, чтобы «Авангард» забил первым, а не соперник.



Первая тренировка – очень много новых ребят. Важно успеть как можно быстрее донести систему, поэтому в первые недели будет, думаю, много тактических упражнений. Утром побольше бега, вечером больше тактики», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.