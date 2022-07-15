Рябыкин: не думаю, что надо менять систему Хартли, но больше развяжем руки нападающим

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин поделился мнением, необходимо ли вносить изменения в систему бывшего наставника клуба Боба Хартли.



«Я не думаю, что надо сильно менять систему Хартли. Если она приносит результат. Будут внесены некоторые корректировки, которые вижу со своей стороны. Постараемся больше развязать руки нападающим в зоне атаки. Но в средней и своей зоне будем спрашивать со всех.



Мы немного изменили подход к комплектованию команды, у нас будет три играющих звена. Я верю, что так нам будет легче выигрывать матчи, чем имея два атакующих и два оборонительных.



«Мы с Бобом часто на связи. Вчера последний раз я с ним разговаривал. Очень много советов. Не хочу и просто нет времени, чтобы всё говорить сейчас», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Новость по теме Кожевников: остаюсь при своём мнении – после Хартли в Омске выжженная земля