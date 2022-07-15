«Даллас» подписал контракт с экс-защитником «Баффало», ставшим чемпионом мира в 2021 году
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«Даллас Старз» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с защитником Колином Миллером.
Отмечается, что соглашение с 29-летним игроком заключено сроком на два года. Общая сумма — $ 3,7 млн, кэпхит составит $ 1,85 млн.
В прошедшем сезоне Миллер выступал в составе «Баффало Сэйбрз». На его счету 38 встреч в рамках регулярного чемпионата, в которых он набрал 14 (2+12) очков при показателе полезности «-2».
Ранее Миллер также выступал за «Вегас Голден Найтс» и «Бостон Брюинз». В общей сложности он провёл в регулярных чемпионатах 387 матчей, набрав 136 (29+107) очков. В Кубке Стэнли защитник записал на свой счёт 30 игр, в которых заработал 11 (4+7) баллов.
Отметим, что в составе сборной Канады Миллер в 2021 году стал чемпионом мира.
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