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88-летний Скотти Боумэн, покинувший пост советника «Чикаго», продолжит работу в хоккее

88-летний Скотти Боумэн, покинувший пост советника «Чикаго», продолжит работу в хоккее
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Девятикратный обладатель Кубка Стэнли Скотти Боумэн, ранее покинувший пост старшего советника «Чикаго Блэкхоукс» по хоккейным операциям, намерен продолжить административную карьеру в хоккее, сообщает Sportsnet.

«Это был довольно некомфортный год. Стэн был уволен, а я остался и пытался продолжать работать насколько мог. Не всегда есть возможность работать вместе с сыном. В целом всё прошло неплохо.

Мне необходимо быть занятым. Игра сильно изменилась, но она всё ещё у меня в крови», – сообщил Боумэн.

Отметим, что Боумэн является девятикратным обладателем Кубка Стэнли в качестве главного тренера, что является рекордом в истории НХЛ. Он выиграл пять титулов с «Монреаль Канадиенс», один — с «Питтсбург Пингвинз», а также три раза побеждал вместе с «Детройт Ред Уингз».

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