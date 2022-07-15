Сушко: благодарен отцу, что отпустил меня в «Динамо». В Минске знали мою позицию

Нападающий московского «Динамо» Максим Сушко прокомментировал свой переход в клуб. Ранее 23-летний форвард выступал в Северной Америке за фарм-клуб «Филадельфии Флайерз» — «Лихай Вэлли Фантомс». Права в КХЛ на него принадлежали минскому «Динамо».



«У всех в команде рабочее настроение, все готовы к рабочему процессу в Нижнем Новгороде. Всё хорошо.

Почему состоялся обмен из минского «Динамо», руководителем которого является мой отец? Как-то я сразу не был готов оставаться в Минске. Разговоры были ещё по ходу прошлого сезона, но я сразу сказал отцу, что мне хочется попасть в другую команду и не хочется быть дома. Разговаривал я и с главным тренером минского «Динамо», и они знали мою позицию, что я хочу обмена. Благодарен им за то, что отпустили меня и я оказался здесь.



Есть ли мысли сыграть против брата, который сейчас тренируется с основой минчан? Да, да, конечно. Мы каждый день находимся с ним на связи, и уже обсуждали эту тему, тем более что с ними будет много игр. Сказал ему, чтобы он готовился», — сказал Сушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Новость по теме Генменеджер «Динамо» рассказал, как выменял из Минска сына гендиректора белорусского клуба