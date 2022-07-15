Брюнетт, возглавлявший в прошлом сезоне «Флориду», войдёт в тренерский штаб «Нью-Джерси»

Бывший главный тренер «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт войдёт в штаб Линди Раффа в «Нью-Джерси Дэвилз» в качестве ассистента, сообщает ESPN.



Отмечается, что соглашение с 48-летним специалистом будет заключено сроком на три сезона.



Напомним, Брюнетт начинал прошедший сезон Национальной хоккейной лиги в качестве ассистента главного тренера «Флориды» Джоэля Кенневилля. После его отставки он возглавил клуб, завершив регулярку на первом месте в общей таблице. В Кубке Стэнли «пантеры» дошли до второго раунда, где уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг» в серии со счётом 0-4.



По итогам сезона Брюнетт был номинирован на «Джейк Адамс Эворд» — приз лучшему тренеру сезона, но уступил Дэррилу Саттеру («Калгари Флэймз»).