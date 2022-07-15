Брюнетт, возглавлявший в прошлом сезоне «Флориду», войдёт в тренерский штаб «Нью-Джерси»
Поделиться
Бывший главный тренер «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт войдёт в штаб Линди Раффа в «Нью-Джерси Дэвилз» в качестве ассистента, сообщает ESPN.
Отмечается, что соглашение с 48-летним специалистом будет заключено сроком на три сезона.
Напомним, Брюнетт начинал прошедший сезон Национальной хоккейной лиги в качестве ассистента главного тренера «Флориды» Джоэля Кенневилля. После его отставки он возглавил клуб, завершив регулярку на первом месте в общей таблице. В Кубке Стэнли «пантеры» дошли до второго раунда, где уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг» в серии со счётом 0-4.
По итогам сезона Брюнетт был номинирован на «Джейк Адамс Эворд» — приз лучшему тренеру сезона, но уступил Дэррилу Саттеру («Калгари Флэймз»).
Комментарии
- 15 июля 2022
-
15:30
-
14:39
-
14:13
-
13:41
-
13:20
-
12:11
-
11:27
-
11:10
-
11:08
-
11:02
-
10:49
-
10:46
-
10:40
-
10:35
-
10:22
-
10:03
-
09:30
-
09:20
-
09:08
-
08:39
-
08:31
-
06:23
-
05:45
-
05:34
-
03:55
-
03:33
-
01:19
-
01:09
- 14 июля 2022
-
23:49
-
23:00
-
22:20
-
21:37
-
21:34
-
21:24
-
21:12
Партнерский контент