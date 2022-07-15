«Спартак» заключил контракт с бывшим защитником ЦСКА и «Салавата» Арзамасцевым

Хоккейный клуб «Спартак» в официальном телеграм-канале объявил о заключении контракта с 29-летним защитником Захаром Арзамасцевым.

Отмечается, что с российским игроком обороны заключено однолетнее соглашение.

Напомним, прошлый сезон Арзамасцев начинал в Континентальной хоккейной лиге, проведя 17 встреч за екатеринбургский «Автомобилист». Затем россиянин перешёл в «Рыцарей» из Кладно, которые выступают в чемпионате Чехии, и сыграл там 21 матч. Всего в КХЛ защитник принял участие в 642 встречах, в которых забросил 47 шайб и отдал 90 результативных передач, суммарно набрав 137 очков. Захар, помимо «Автомобилиста», также выступал за новокузнецкий «Металлург», ЦСКА, «Локомотив», «Северсталь», «Салават Юлаев». Кроме того, Арзамасцев выступал за сборную России и выиграл серебряную награду молодёжного чемпионата мира.