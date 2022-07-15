Московское «Динамо» объявило состав на предсезонные сборы

Московское «Динамо» на официальном сайте объявило состав на предсезонные сборы, клуб отправился нижегородский Бор.

Тренерский штаб пригласил 36 игроков на сборы.



Вратари: Илья Коновалов, Константин Волков, Георгий Кузнецов, Максим Моторыгин.



Защитники: Кирилл Готовец, Андрей Миронов, Сергей Бойков, Артём Волков, Егор Зайцев, Василий Мачулин, Роман Абросимов, Марк-Эмиль Малышев, Андрей Прибыльский, Никита Новиков, Егор Мартынов, Виталий Будницкий, Артем Мальцев;



Нападающие: Илья Каблуков, Иван Игумнов, Михаил Фисенко, Богдан Якимов, Максим Сушко, Дмитрий Рашевский, Пётр Яковлев, Владислав Ефремов, Максим Джиошвили, Иван Муранов, Богдан Тринеев, Александр Скоренов, Павел Кудрявцев, Владислав Кодола, Семён Синяткин, Никита Буруянов, Елисей Карпов, Даниил Давыдов.



Отмечается, что форварды Эрик О’Делл и Джордан Уил присоединятся к клубу после того, как будут решены все юридические и бытовые вопросы. До того момента хоккеисты будут работать по индивидуальному плану.