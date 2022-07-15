Журналист The Athletic — о Федотове: многие вообще думают, что он может быть на Украине

Журналист The Athletic Майкл Руссо в своём подкасте Worst Seats in the House поделился мыслями о ситуации российского экс-голкипера ЦСКА Ивана Федотова, в мае подписавшего контракт с «Филадельфией Флайерз».
«Этот бедняга из «Филадельфии»… Не знаю, что он сделал, действительно ли Федотов нарушил закон или что вообще. Но сейчас он в военно-морском гарнизоне. Многие вообще думают, что он может быть на Украине. Никто не знает, где Федотов», — сказал Руссо.
Напомним, 1 июля Федотова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от военной службы. После этого вратаря отправили в Северодвинск для прохождения военной службы.
В прошлом сезоне Федотов выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА и серебро Олимпийских игр — 2022 в Пекине в составе сборной России.
- 15 июля 2022
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