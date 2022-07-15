В «Сент-Луисе» объяснили переподписание Томаса на $ 65 млн, сравнив его с Тарасенко

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг прокомментировал заключение нового контракта с нападающим Робертом Томасом. 23-летний форвард в первый день после открытия рынка свободных агентов поставил подпись под восьмилетним соглашением на общую сумму $ 65 млн.
«Мы рассматриваем его как основу нашей организации в будущем. Это напоминает мне подписание Алекса Пьетранджело и Владимира Тарасенко, которым на тот момент уже исполнилось 22 года. Мы чувствовали, что они были краеугольными игроками, и мы считаем, что Роберт — такой же», — приводит слова Армстронга The Athletic.
Отметим, что контракт Томаса со среднегодовой зарплатой $ 8,125 млн вступит в силу только после сезона-2022/2023. Роберт — партнёр Владимира Тарасенко и Павла Бучневича по звену. В прошлом сезоне Томас стал вторым бомбардиром «блюзменов», набрав 77 (20+57) очков и уступив лишь Тарасенко.
- 15 июля 2022
-
20:23
-
19:58
-
19:21
-
18:45
-
18:16
-
18:00
-
17:50
-
17:19
-
16:53
-
16:24
-
15:30
-
14:39
-
14:13
-
13:41
-
13:20
-
12:11
-
11:27
-
11:10
-
11:08
-
11:02
-
10:49
-
10:46
-
10:40
-
10:35
-
10:22
-
10:03
-
09:30
-
09:20
-
09:08
-
08:39
-
08:31
-
06:23
-
05:45
-
05:34
-
03:55