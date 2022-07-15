В «Сент-Луисе» объяснили переподписание Томаса на $ 65 млн, сравнив его с Тарасенко

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг прокомментировал заключение нового контракта с нападающим Робертом Томасом. 23-летний форвард в первый день после открытия рынка свободных агентов поставил подпись под восьмилетним соглашением на общую сумму $ 65 млн.

«Мы рассматриваем его как основу нашей организации в будущем. Это напоминает мне подписание Алекса Пьетранджело и Владимира Тарасенко, которым на тот момент уже исполнилось 22 года. Мы чувствовали, что они были краеугольными игроками, и мы считаем, что Роберт — такой же», — приводит слова Армстронга The Athletic.

Отметим, что контракт Томаса со среднегодовой зарплатой $ 8,125 млн вступит в силу только после сезона-2022/2023. Роберт — партнёр Владимира Тарасенко и Павла Бучневича по звену. В прошлом сезоне Томас стал вторым бомбардиром «блюзменов», набрав 77 (20+57) очков и уступив лишь Тарасенко.