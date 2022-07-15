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Российский вратарь «Каролины» признался, что хотел вернуться в Россию в ходе сезона

Российский вратарь «Каролины» признался, что хотел вернуться в Россию в ходе сезона
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Вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков, начавший чемпионат в КХЛ, а весной 2022 года проведший дебют в АХЛ и НХЛ, признался, что в ходе сезона хотел вернуться в Россию.

«Это самый длинный сезон у меня. Когда были какие-то тяжёлые отрезки, то я себя успокаивал тем, что в предыдущие два года я играл плохо и мало. Поэтому я всё это компенсировал этим сезоном, сыграл где-то под 50 встреч, провёл много матчей. В концовке мне уже хотелось домой, в Россию, но я все лишние мысли отгонял, потому что и в НХЛ, и в АХЛ у наших команд были хорошие шансы на Кубок. Я понимал, что можно чего-то достичь, и переставал себя жалеть, концентрировался.

А так — и тренироваться не хотелось, и морально нелегко. Смотришь — все уже на морях, где-то отдыхают. Но я понимал, что мне надо держаться. Очень мало шансов, когда и команда хорошая, и есть возможность что-то выигрывать. Мне оставалось ценить эти моменты. Хотя домой хотелось сильно, соскучился по русскому быту, по еде. Но всё равно мне нормально удалось адаптироваться. Если бы этого не случилось, то и Кубка бы не было, наверное», — приводит слова Кочеткова «Спорт-экспресс».

Отметим, что Кочетков с фарм-клубом «Каролины» «Чикаго Вулвз» стал чемпионом АХЛ, завоевав Кубок Колдера.

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