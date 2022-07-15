The Athletic назвал Тарасенко одним из главных кандидатов на усиление «Айлендерс»

Журналист The Athletic Кевин Курц проанализировал трансферную политику клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». Обозреватель считает, что «островитянам» есть кем усилиться и одна из реальных возможностей — российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко.
«Есть несколько игроков, которые могут дать «островитянам» толчок вперёд, с чем, по признанию Лу Ламорелло (генеральный менеджер «Айлендерс». — Прим. «Чемпионата»), им нужна помощь.
Владимир Тарасенко из «Сент-Луиса» — один из них. Нападающий «блюзменов» завершил сезон, забив 34 гола и набрав 82 очка. У него остался год по контракту на $ 7,5 млн. Он может стать хорошим вложением, если предположить, что цена за его приобретение не слишком велика, а островитяне согласятся вновь пройти через весь этот вздор со свободными агентами следующим летом, когда у них, вероятно, будет больше места, чтобы разгуляться», — приводит слова Курца The Athletic.
- 15 июля 2022
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