Бывший защитник «Трактора» подписал контракт с «Баффало»

Бывший защитник челябинского «Трактора» Лоуренс Пилут подписал контракт с «Баффало Сэйбрз», сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.
Отмечается, что 26-летний хоккеист заключил однолетнее двустороннее соглашение на $ 750 тыс.
Пилут уже играл за «клинков» с 2018 по 2020 год. Тогда защитник принял участие в 46 встречах, в которых набрал 6 (1+5) очков.
Напомним, последние два сезона Лоуренс выступал в КХЛ, играя за «Трактор». В минувшем сезоне он выиграл бронзу Континентальной хоккейной лиги. Всего в КХЛ защитник принял участие в 117 матчах, в которых забросил семь шайб и отдал 42 результативные передачи. Кроме того, Пилут — обладатель клубного рекорда «Трактора» по числу блокированных бросков в рамках одного регулярного чемпионата — 93 броска.
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