18-летний форвард оформил хет-трик в первом двустороннем матче московского «Динамо»

Московское «Динамо» провело первый двусторонний матч в обновлённом составе в ходе предсезонных сборов, сообщается на официальном сайте бело-голубых.
Игроки были поделены на две команды — на «Синих» и на «Белых». После этого был сыгран матч с двумя периодами по 30 минут «грязного» времени. Крупную победу одержала команда «Белых» — 5:1. Хет-трик оформил 18-летний нападающий Семён Синяткин. Ещё по шайбе в составе победителей забросили Дмитрий Рашевский и Павел Кудрявцев. Гол престижа забил Никита Буруянов.
Состав «Синих»:
Волков (Кузнецов);
Миронов — Бойков, Буруянов — Кодола — Игумнов;
Мартынов — Новиков, Джиошвили — Каблуков — Муранов;
Мальцев — Малышев, Яковлев — Фисенко — Тринеев; Михайлов.
Состав «Белых»:
Коновалов (Моторыгин);
Зайцев — Готовец, Кудрявцев — Ефремов — Рашевский,
Волков — Мачулин, Скоренов — Якимов — Сушко;
Будницкий — Абросимов, Синяткин — Давыдов — Карпов.
- 15 июля 2022
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