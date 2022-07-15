«Хоккеисты доверяют клубам свою судьбу». Захаркин высказался о ситуации Федотова

Бывший тренер сборной России и главный тренер немецкого «Крефельда» Игорь Захаркин поделился мнением об истории с российским голкипером Иваном Федотовым, призванным в армию.

«Удивила, конечно, эта история. Я, правда, не знаю всех нюансов. Но вообще не помню таких случаев в истории российского хоккея. В армейских клубах, где я работал, вопрос со службой всегда решался руководством — мы, тренеры, об этом даже не думали. Для этого есть менеджеры, директора, юристы, агенты игроков, они должны об этом думать. Всё же хоккеисты доверяют клубам свою судьбу.



В советское время всё проще решалось — хоккеисты могли проходить службу в армии, играя за ЦСКА, СКА. Профсоюзные клубы устраивали игроков в вузы, где есть военная кафедра. Этот вопрос был урегулирован, им занимался, как правило, начальник команды.



Федотову мстят за то, что он не захотел продолжить карьеру в ЦСКА? Это из области предположений. Я не могу оперировать фактами в этом деле. Удивился, конечно, когда узнал об этой истории. Игрок тоже должен думать о своём будущем. Федотову всё же не 18 лет, а 25, он давно в призывном возрасте», — приводит слова Захаркина Sport24.

Напомним, ранее журналист The Athletic Майкл Руссо рассказал, что в Северной Америке думают о ситуации с Федотовым, который в мае подписал контракт с «Филадельфией Флайерз», а в июле был задержан в Санкт-Петербурге и отправлен с Северодвинск для прохождения службы в армии.