«Торонто» подписал 32-летнего форварда Йернкрока на четыре года и $ 8,4 млн

«Торонто Мэйпл Лифс» подписал контракт с нападающим Калле Йернкроком, сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».

С 32-летним хоккеистом, который пребывал в статусе свободного агента, заключено четырёхлетнее соглашение на общую сумму $ 8,4 млн. В среднем за сезон Йернкрок будет получать $ 2,1 млн.

Напомним, прошлый сезон шведский нападающий начинал в «Сиэтл Кракен», однако в ходе сезона был обменян в «Калгари Флэймз». Йернкрок принял участие в 63 встречах, в которых забросил 12 шайб и отдал 18 результативных передач, суммарно набрав 30 очков. Кроме того, форвард добавил себе в актив ещё 12 встреч в розыгрыше Кубка Стэнли, где отметился одним голом и тремя пасами.

Йернкрок был задрафтован клубом «Нэшвилл Предаторз» в 2010 году во втором раунде под общим 51-м номером и играл за «хищников» до конца сезона-2020/2021.