Ничушкин вошёл в список лучших подписаний свободных агентов в НХЛ по версии сайта лиги

Журналисты официального сайта Национальной хоккейной лиги составили свой рейтинг лучших подписаний свободных агентов в стартовавшем межсезонье.

В список, состоящий из восьми хоккеистов, попал российский нападающий Валерий Ничушкин, подписавший новый контракт с «Колорадо Эвеланш». С 27-летним форвардом было заключено восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 49 млн. В среднем за год россиянин будет зарабатывать $ 6,1 млн.

Кроме Ничушкина, в топ попали голкиперы Джек Кэмпбелл («Эдмонтон Ойлерз») и Дарси Кемпер («Вашингтон Кэпиталз»), а также нападающие Джонни Годро («Коламбус Блю Джекетс»), Клод Жиру («Оттава Сенаторз»), Ондржей Палат («Нью-Джерси Дэвилз»), Винсент Трочек («Нью-Йорк Рейнджерс») и Эндрю Копп («Детройт Ред Уингз»).