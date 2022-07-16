Ничушкин вошёл в список лучших подписаний свободных агентов в НХЛ по версии сайта лиги
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Журналисты официального сайта Национальной хоккейной лиги составили свой рейтинг лучших подписаний свободных агентов в стартовавшем межсезонье.
В список, состоящий из восьми хоккеистов, попал российский нападающий Валерий Ничушкин, подписавший новый контракт с «Колорадо Эвеланш». С 27-летним форвардом было заключено восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 49 млн. В среднем за год россиянин будет зарабатывать $ 6,1 млн.
Кроме Ничушкина, в топ попали голкиперы Джек Кэмпбелл («Эдмонтон Ойлерз») и Дарси Кемпер («Вашингтон Кэпиталз»), а также нападающие Джонни Годро («Коламбус Блю Джекетс»), Клод Жиру («Оттава Сенаторз»), Ондржей Палат («Нью-Джерси Дэвилз»), Винсент Трочек («Нью-Йорк Рейнджерс») и Эндрю Копп («Детройт Ред Уингз»).
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