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«Вашингтон» подписал трёхлетний контракт с Александром Суздалевым

«Вашингтон» подписал трёхлетний контракт с Александром Суздалевым
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«Вашингтон Кэпиталз» подписал стандартный контракт новичка с нападающим Александром Суздалевым, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что соглашение 18-летнего шведского форварда со «столичными» рассчитано на три года.

Напомним, «Вашингтон» задрафтовал Суздалева в третьем раунде под общим 70-м номером на минувшем драфте Национальной хоккейной лиги. Александр является уроженцем Хабаровска, даже получал вызов в сборную России U16, а также провёл четыре матча на Кубке Сириуса в Сочи, однако имеет шведское гражданство. Его отец, известный бывший игрок российской сборной по хоккею с мячом Анатолий Суздалев, переехал с семьёй в Швецию в 2011 году, поэтому Александр решил выступать именно за шведскую команду.

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