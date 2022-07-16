The Athletic: «Вашингтон» — лучший по сделкам, «Торонто» с Самсоновым — среди худших

Журналист The Athletic Джесси Грейнджер составил рейтинг лучших и худших вратарских сделок клубов НХЛ после открытия рынка свободных агентов.
По мнению обозревателя, лучше всех сработал «Вашингтон Кэпиталз», подписавший голкипера «Колорадо Эвеланш» Дарси Кемпера и отпустивший Витека Ванечека и Илью Самсонова. На втором месте расположились сами «лавины», подписавшие Александра Георгиева. Третью позицию занял «Эдмонтон Ойлерз», заключивший контракт с вратарём «Торонто Мэйпл Лифс» Джеком Кэмпбеллом.
Весь рейтинг:
1. «Вашингтон Кэпиталз».
Пришёл: Дарси Кемпер.
Ушли: Витек Ванечек и Илья Самсонов.
2. «Колорадо Эвеланш».
Пришёл: Александр Георгиев.
Ушёл: Дарси Кемпер.
3. «Эдмонтон Ойлерз».
Пришёл: Джек Кэмпбелл.
4. «Миннесота Уайлд».
Переподписал: Марк-Андре Флёри.
Ушёл: Кэм Тальбо.
5. «Оттава Сенаторз».
Пришёл: Кэм Тальбо.
Ушёл: Мэтт Мюррей.
6. «Детройт Ред Уингз».
Пришёл: Вилле Хуссо.
Ушёл: Томас Грайсс.
7. «Нью-Джерси Дэвилз».
Пришёл: Витек Ванечек.
8. «Торонто Мэйпл Лифс».
Пришли: Мэтт Мюррей, Илья Самсонов.
Ушли: Джек Кэмпбелл, Петр Мразек.
9. «Чикаго Блэкхоукс».
Пришёл: Петр Мразек.
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