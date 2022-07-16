Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий московского «Динамо» ответил на вопрос, есть ли у него проблемы с военкоматом

Нападающий московского «Динамо» ответил на вопрос, есть ли у него проблемы с военкоматом
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский на фоне проблем Ивана Федотова и Кирилла Капризова ответил на вопрос, как обстоят его дела с военкоматом.

«Я студент, поэтому у меня отсрочка от армии. Сейчас вот уже получил высшее образование в университете имени Лесгафта. Планирую идти в магистратуру. Буду продолжать образование. А военкомат я регулярно посещаю, отмечаюсь. Никаких проблем там вообще нет», — приводит слова Рашевского «Матч ТВ».

Напомним, 1 июля в Санкт-Петербурге задержали российского голкипера ЦСКА Ивана Федотова, в мае заключившего соглашение с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», из-за проблем с военным билетом. После этого хоккеиста отправили в Северодвинск для прохождения военной службы. Позже появилась информация о проблемах с военным билетом у российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

Новость по теме
Журналист The Athletic — о Федотове: многие вообще думают, что он может быть на Украине
Новость по теме
«Заслуги российских спортсменов отныне ничего не значат». Iltalehti — о ситуации Капризова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022