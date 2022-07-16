Нападающий московского «Динамо» ответил на вопрос, есть ли у него проблемы с военкоматом

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский на фоне проблем Ивана Федотова и Кирилла Капризова ответил на вопрос, как обстоят его дела с военкоматом.
«Я студент, поэтому у меня отсрочка от армии. Сейчас вот уже получил высшее образование в университете имени Лесгафта. Планирую идти в магистратуру. Буду продолжать образование. А военкомат я регулярно посещаю, отмечаюсь. Никаких проблем там вообще нет», — приводит слова Рашевского «Матч ТВ».
Напомним, 1 июля в Санкт-Петербурге задержали российского голкипера ЦСКА Ивана Федотова, в мае заключившего соглашение с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», из-за проблем с военным билетом. После этого хоккеиста отправили в Северодвинск для прохождения военной службы. Позже появилась информация о проблемах с военным билетом у российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.
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