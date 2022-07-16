Журналист: «Флориде» не хватает подсластителей, чтобы избавиться от контракта Бобровского

Североамериканский журналист Шон Гентайлл проанализировал ситуацию с потолком зарплат во «Флориде Пантерз». Обозреватель The Athletic считает главной проблемой контракт российского голкипера Сергея Бобровского.

«Разительным и молниеносным решением для Билла Зито (генеральный менеджер «Флориды». — Прим. «Чемпионата») было бы найти команду, которая избавит «пантер» от контракта Сергея Бобровского на $ 10 млн в год, но во Флориде серьёзно не хватает подсластителей в виде драфт-пиков, которые необходимы для совершения такого шага», — приводит слова Гентайлла The Athletic.

Напомним, контракт 33-летнего Бобровского будет действовать до конца сезона-2025/2026. За это время россиянин заработает $ 40 млн.