Ефремов: состав «Динамо» ощутимо поменялся. Мы сделаем всё возможное для борьбы за кубок

Нападающий московского «Динамо» Владислав Ефремов поделился мыслями в ходе предсезонного сбора.
«С очень хорошим настроением приступаем к подготовке к сезону, все вернулись из отпусков, хорошо отдохнули, набрались сил и эмоций. Всё отлично, мы полностью готовы к сборам и тяжёлой работе на них. Отпуск провёл хорошо, восстановил силы, набрался эмоций — всё хорошо. Безусловно, мы будем делать всё возможное и необходимое, чтобы как можно дальше пройти в плей-офф и бороться за кубок. Скажу болельщикам, что мы будем стараться сделать всё для победы.
Основные сборы только начинаются. Не думаю, что сама подготовка будет чем-то отличаться. Единственное — да, ощутимо поменялся состав, много ребят покинуло команду, много пришло в неё. Сейчас основное – создать боевой сплочённый коллектив и всем вместе трудиться.
Теперь я один из главных старожилов команды? Пока это не ощущается, но, думаю, всё впереди. Конечно, новенькие ребята подходят и интересуются теми или иными вопросами, и мы как динамовцы стараемся подсказать и помочь во всём, что нужно. Новичков встретили хорошо. Ребята все открытые и позитивные, в том числе и Илья Каблуков, он опытный игрок и старается помочь ребятам всем необходимым. В раздевалке очень хорошая атмосфера», — сказал Ефремов «Чемпионату».
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