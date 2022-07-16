«Будете у «Барыса» — обязательно попробуйте Pepsi». «Куньлунь» пошутил над «Нефтехимиком»

Пресс-службы «Нефтехимика» и «Куньлунь Ред Стар» в «Твиттере» иронично отреагировали на отсутствие календаря регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На официальной странице нижнекамцев появился пост, посвящённый этому.
«Календарь регулярного чемпионата КХЛ мы скоро узнаем. Как думаешь, с кем сыграем в первом домашнем матче?» — говорится в сообщении.
Эту запись прокомментировала пресс-служба «Куньлуня», иронично напомнившая о том, что компания PepsiCo, производящая известные напитки, включая Pepsi, ушла с российского рынка.
— Календарь КХЛ мы ждать не бросим, — написали представители китайского клуба.
— Давайте ждать вместе. Ведь вместе веселее, — ответили нижнекамцы.
— «Вместе веселее!» — отличный был у Pepsi слоган. Pepsi — это такой напиток американский, немного похож на «Байкал» по вкусу, но набор трав другой. Будете на выезде у «Барыса» в Нур-Султане — обязательно попробуйте!
- 16 июля 2022
-
15:25
-
15:02
-
14:54
-
14:24
-
13:57
-
13:24
-
13:14
-
12:45
-
12:20
-
11:46
-
11:15
-
10:55
-
10:23
-
09:56
-
09:22
-
08:55
-
08:26
-
03:19
- 15 июля 2022
-
23:53
-
23:50
-
23:44
-
23:19
-
22:55
-
22:32
-
22:13
-
21:52
-
21:24
-
20:58
-
20:23
-
19:58
-
19:21
-
18:45
-
18:16
-
18:00
-
17:50