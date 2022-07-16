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«Будете у «Барыса» — обязательно попробуйте Pepsi». «Куньлунь» пошутил над «Нефтехимиком»

«Будете у «Барыса» — обязательно попробуйте Pepsi». «Куньлунь» пошутил над «Нефтехимиком»
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Пресс-службы «Нефтехимика» и «Куньлунь Ред Стар» в «Твиттере» иронично отреагировали на отсутствие календаря регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На официальной странице нижнекамцев появился пост, посвящённый этому.

«Календарь регулярного чемпионата КХЛ мы скоро узнаем. Как думаешь, с кем сыграем в первом домашнем матче?» — говорится в сообщении.

Эту запись прокомментировала пресс-служба «Куньлуня», иронично напомнившая о том, что компания PepsiCo, производящая известные напитки, включая Pepsi, ушла с российского рынка.

— Календарь КХЛ мы ждать не бросим, — написали представители китайского клуба.
— Давайте ждать вместе. Ведь вместе веселее, — ответили нижнекамцы.
— «Вместе веселее!» — отличный был у Pepsi слоган. Pepsi — это такой напиток американский, немного похож на «Байкал» по вкусу, но набор трав другой. Будете на выезде у «Барыса» в Нур-Султане — обязательно попробуйте!

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