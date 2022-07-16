Генменеджер «Питтсбурга» объяснил, почему согласился подписать новый контракт с Малкиным

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл объяснил переподписание российского нападающего Евгения Малкина.
«Мы всегда говорили, что побеждать в стартовом раунде плей-офф Кубка Стэнли — обычно самая сложная задача. Последние два сезона вселяют веру, что эта обойма хоккеистов по-прежнему обладает нереализованным потенциалом, у неё есть шанс претворить в жизнь парочку впечатляющих вещей. Именно поэтому мы решили продлить контракт.
Уже пару раз сказал: если взглянуть на серию первого раунда с «Нью-Йорк Айлендерс» в прошлом году и на серию стартового раунда с «Нью-Йорк Рейнджерс» в этом году, то видно, что нам было по силам победить в каждой. На мой взгляд, мы были обязаны выигрывать. Это вселяет веру, что мы по-прежнему способны оставаться очень конкурентоспособными в НХЛ и творить нечто особенное», — приводит слова Хекстолла TribLIVE.
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