Генменеджер «Питтсбурга» объяснил, почему согласился подписать новый контракт с Малкиным

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл объяснил переподписание российского нападающего Евгения Малкина.

«Мы всегда говорили, что побеждать в стартовом раунде плей-офф Кубка Стэнли — обычно самая сложная задача. Последние два сезона вселяют веру, что эта обойма хоккеистов по-прежнему обладает нереализованным потенциалом, у неё есть шанс претворить в жизнь парочку впечатляющих вещей. Именно поэтому мы решили продлить контракт.

Уже пару раз сказал: если взглянуть на серию первого раунда с «Нью-Йорк Айлендерс» в прошлом году и на серию стартового раунда с «Нью-Йорк Рейнджерс» в этом году, то видно, что нам было по силам победить в каждой. На мой взгляд, мы были обязаны выигрывать. Это вселяет веру, что мы по-прежнему способны оставаться очень конкурентоспособными в НХЛ и творить нечто особенное», — приводит слова Хекстолла TribLIVE.