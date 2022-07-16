«Ак Барс» объявил о возвращении Зинэтулы Билялетдинова в структуру клуба

«Ак Барс» объявил о назначении Зинэтулы Билялетдинова на пост советника исполнительного директора по хоккейной вертикали.

«Мы очень рады, что Зинэтула Хайдярович принял предложение вернуться к нам в новом статусе. Его огромный опыт и глубокие знания будут применяться для развития «Ак Барса», наших команд ВХЛ, МХЛ и академии.

Теперь тренеры и воспитанники смогут получать практические советы от одного из сильнейших отечественных тренеров, глобально повлиявших на российский хоккей», — приводит слова исполнительного директора Мансура Усманова официальный телеграм-канал «Ак Барса».

Напомним, с именем Билялетдинова связаны самые громкие успехи казанцев. Под его руководством клуб трижды выиграл Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018), а также один раз выходил в финал (2015); становился обладателем Кубка европейских чемпионов (2007) и Континентального кубка (2008).